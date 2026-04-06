Ile Maurice: Chaque progrès rapproche de la guérison

L'état de santé du petit Ezekiel Aaron Cleo continue d'évoluer positivement en Inde, avec une amélioration progressive observée par l'équipe médicale et les structures impliquées dans sa prise en charge, notamment OMCA (Overseas Medical Care Assistance Ltd), bien que la situation reste sous surveillance rapprochée en soins intensifs.

Pour rappel, le bébé Ezekiel avait bénéficié d'une importante mobilisation à Maurice, permettant son transfert vers l'Inde afin de recevoir un traitement cardiaque spécialisé. Il a été admis à l'hôpital Max à Saket, à New Delhi, où il a subi une intervention chirurgicale complexe d'environ sept heures. Au cours de cette opération, les médecins ont corrigé deux malformations cardiaques et procédé à la réparation d'une valve défectueuse. Depuis, il est pris en charge en unité de soins intensifs (ICU) pour son rétablissement.

Selon les dernières informations, son état est désormais plus stable par rapport aux jours précédents, avec une activité plus marquée et des signes encourageants sur le plan clinique. Plusieurs améliorations ont été constatées. La ligne artérielle a été retirée et le retrait de la ligne centrale est également prévu. Sur le plan respiratoire, une transition progressive est envisagée, avec un passage du support HFNC vers de l'oxygène nasal, le HFNC pouvant être utilisé ponctuellement durant la nuit si nécessaire.

Le bébé est également plus actif et réagit bien. Il est désormais nourri régulièrement, avec des quantités de 50 à 60 ml toutes les trois heures. Une avancée importante a aussi été observée avec l'introduction et la poursuite de l'alimentation orale à intervalles réguliers, toutes les trois heures.

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Par ailleurs, un suivi rapproché est mis en place, avec la présence de la maman en ICU toutes les trois heures afin d'accompagner l'alimentation et le suivi du bébé. Le père, qui a également pu rejoindre sa famille en Inde grâce aux démarches effectuées, est désormais présent aux côtés de la maman pour soutenir leur enfant dans cette épreuve.

Malgré ces progrès, une infection (sepsis) est toujours présente. Elle continue d'être traitée par antibiotiques, avec un suivi strict assuré par l'équipe médicale en coordination avec OMCA. Le taux de plaquettes est actuellement à 105, en amélioration, mais toujours sous surveillance. Un nouveau test est également prévu afin de suivre son évolution.

Globalement, même si le bébé Ezekiel montre des signes d'amélioration encourageants, les médecins restent prudents et maintiennent une surveillance étroite en ICU, où il est toujours considéré comme dans un état critique mais stable.

Un appel est lancé au public pour continuer à soutenir le bébé à travers des prières et des pensées positives, dans l'espoir d'une récupération complète. Chaque amélioration, aussi petite soit-elle, représente une étape importante dans son combat vers la guérison.