Tunisie: Criquets pèlerins - Gafsa se prépare à l'éventualité d'une invasion

La commission régionale de prévention contre le criquet pèlerin a élaboré un plan préventif pour lutter contre ce ravageur, en vue de se prévenir contre une éventuelle invasion venant de l'Ouest du pays, a indiqué le chef du département de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Gafsa, Kaïs Chelbi

Dans une déclaration à l'Agence TAP, il a précisé que ce plan repose sur la vérification de l'état de préparation des équipements utilisés pour lutter contre le criquet pèlerin en cas d'invasion, faisant savoir que les services du CRDA ont acquis des équipements spécifiques pour assurer les interventions sur le terrain.

Depuis janvier 2026, un nombre d'agents du commissariat spécialisés dans la détection de la présence de criquets pèlerins ont suivi une formation régionale dans le gouvernorat de Sfax, a-t-il informé, ajoutant qu'une journée de sensibilisation théorique a été organisé au Centre de formation professionnelle agricole (CFPA) de Gafsa - Ksar, afin de renforcer les capacités des techniciens des cellules de la vulgarisation agricole et des centres forestiers en matière de dépistage sur le terrain et de lutte contre ce ravageur.

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Chelbi a précisé que cette journée de sensibilisation a été suivie d'une session pratique dans la délégation de Gafsa Nord, ayant porté sur le réglage et l'utilisation des pulvérisateurs lors de l'opération de lutte contre le criquet pèlerin.

Il a souligné qu'une réunion de travail s'est tenue au siège du gouvernorat en présence de toutes les parties concernées, laquelle a permis de mettre en oeuvre un plan d'action sur le terrain, visant à faciliter les opérations d'intervention et de coordination, en cas de présence ou d'invasion du fléau du criquet pèlerin.

Il a dans ce sens appelé les agriculteurs de la région à alerter les services du CRDA de Gafsa, en cas de soupçon de présence de toute espèce de sauterelles, afin de déterminer s'il s'agit de sauterelles locales ou criquet pèlerin, soulignant qu'aucune invasion de ce ravageur n'a encore été détectée dans la région.