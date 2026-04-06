Tunisie: Bientôt, du pain plus sain pour tous les Tunisiens

La Tunisie s'apprête à introduire un pain plus sain sur les tables des citoyens grâce à une réforme historique du secteur des céréales, a annoncé l'expert agricole, Anis Ben Rayana, à l'issue de la publication d'une décision conjointe des ministères de l'Agriculture et du Commerce datée du 2 avril 2026.

Cette décision, publiée au Journal officiel, fait partie d'un plan profond de réforme de la chaîne des céréales et répond à des attentes de longue date après plus de vingt ans de discussions.

Le point central de la réforme est l'augmentation du taux d'extraction de la farine destinée à la fabrication du pain, qui passe de 78 % à 85 %. Ce changement signifie que la farine produite contiendra une proportion plus élevée de fibres et d'éléments nutritifs, ce qui permettra d'élaborer un pain plus bénéfique pour la santé des consommateurs tunisiens.

Selon les autorités, cette révision doit également contribuer à limiter le gaspillage alimentaire, renforcer la transparence dans la distribution de la farine, et faciliter les contrôles dans les filières de production et de vente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'expert a assuré que la réforme n'impactera pas le prix du pain subventionné, car le gouvernement a pris des mesures pour préserver le pouvoir d'achat des ménages tout en maintenant l'équilibre du système de production, qui inclut les moulins et les boulangeries.

"Le relèvement du taux d'extraction devrait aussi réduire la dépendance aux importations de blé tendre, ce qui pourrait générer des économies substantielles pour l'État sur le moyen terme. Les responsables estiment que ce changement contribuera à réduire les pertes financières liées à la manipulation et à la distribution de la farine subventionnée", a expliqué Ben Rayana, dans une déclaration accordée à Express Fm.

Il a ajouté que la mise en oeuvre de cette réforme se fera progressivement, en attendant l'épuisement des stocks actuels de farine, et devrait conduire à la généralisation du pain à haute teneur en fibres dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, les spécialistes considèrent cette initiative comme un tournant stratégique dans la politique alimentaire tunisienne, en phase avec des propositions parlementaires visant à réformer la production et la tarification du pain, réduire le gaspillage et améliorer la qualité nutritionnelle du produit de base le plus consommé dans le pays.