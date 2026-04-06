Tunisie: Incendie majeur dans la fourrière municipale de Boumhel - Plusieurs véhicules de luxe détruits

5 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Un incendie d'une ampleur importante s'est déclaré dans la nuit d'hier au dépôt de la fourrière municipale situé à Boumhel, dans le gouvernorat de Ben Arous. Le sinistre a détruit plusieurs voitures de luxe et un utilitaire léger de grande valeur.

Les équipes de la protection civile de Ben Arous sont intervenues rapidement et ont réussi à maîtriser les flammes, évitant ainsi que le feu ne se propage aux autres véhicules entreposés sur le site.

Les unités de sécurité de Boumhel ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie et établir les responsabilités, a indiqué une source sécuritaire.

Les autorités locales suivent de près l'évolution de la situation et ont souligné l'importance d'identifier rapidement les causes afin de prévenir tout incident similaire à l'avenir.

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