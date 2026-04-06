Ile Maurice: Un chauffeur de van scolaire arrêté

Une affaire particulièrement troublante - mettant en cause un chauffeur de van scolaire et impliquant une mineure - a été rapportée dans l'Est du pays, le vendredi 3 avril. Les faits ont été dénoncés par la Brigade pour la protection de la famille de Flacq. La victime est une adolescente de 17 ans, élève dans un établissement spécialisé pour enfants à besoins spécifiques de la région et décrite comme «autrement capable».

Les faits se seraient produits vers 12 h 30, alors qu'elle rentrait chez elle à bord du van scolaire. Après avoir déposé les autres élèves, le chauffeur, Bhaktaraj Ramful, aurait dévié de son itinéraire habituel pour se rendre dans un champ de canne à sucre à L'Unité, Camp-de-Masque, où la situation aurait dégénéré. Selon la déposition faite en présence de sa mère, le conducteur aurait adopté un comportement inapproprié, avant de passer à des actes à caractère sexuel.

Il aurait contraint l'adolescente à se rendre à l'arrière du véhicule, lui ordonnant de se déshabiller avant de se déshabiller à son tour et de lui infliger des attouchements et gestes à connotation sexuelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une tentative de rapport sexuel aurait également été signalée, sans toutefois aboutir. La victime a exprimé le souhait d'être soumise à un examen médical afin de documenter les faits. Alertée, la Divisional Crime Intelligence Unit de l'Est est rapidement intervenue. Le suspect, Bhaktaraj Ramful âgé de 55 ans et habitant Bon-Accueil, a été arrêté le jour même sur la voie publique à L'Unité, avant d'être remis à la police de Camp-de-Masque.

À l'issue de son interrogatoire, il a été placé en détention au poste de police de Quartier-Militaire, avant de comparaître devant la Bail and Remand Court hier. Il a été reconduit en cellule policière en attendant la suite des procédures.