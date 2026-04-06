Ile Maurice: Questions à... Kunal Naik, nouveau CEO de la NADC

Comment accueillez-vous cette nomination ?

J'accueille cette nomination avec un sens élevé de responsabilité et de devoir. C'est une opportunité de structurer davantage l'action nationale et d'apporter plus de cohérence dans la lutte contre la drogue.

Qu'est-ce qui va changer concrètement dans le mode de fonctionnement de la NADC maintenant que vous êtes CEO avec plus de responsabilités et de pouvoir ?

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Concrètement, le fonctionnement de la NADC évolue vers un pilotage plus structuré et orienté sur les résultats. Nous renforçons la coordination, l'usage des données et le suivi des actions pour garantir une mise en œuvre plus rapide et efficace.

La NADC a récemment proposé une belle initiative invitant la presse à découvrir les rôles et responsabilités de la NADC. On a compris que votre rôle c'est de pouvoir permettre aux différentes institutions de mieux collaborer avec une stratégie claire et précise et que les efforts ne soient pas éparpillés. On a vu plusieurs descentes de l'ADSU récemment. Peuton dire que maintenant la NADC a trouvé ses repères ?

La démarche engagée avec la presse reflète une volonté de clarification et de transparence. La NADC affirme aujourd'hui son rôle de coordination stratégique afin que les actions des différentes institutions s'inscrivent dans un cadre cohérent. Les opérations récentes montrent une meilleure synchronisation des efforts sur le terrain. Nous avançons vers un dispositif plus aligné, où chaque intervention s'inscrit dans une stratégie globale.

Les projets à venir du côté de la NADC

Les projets à venir portent sur le renforcement des capacités d'analyse et de coordination. Nous mettons en place un tableau de bord, consolidons les partenariats et structurons davantage la prévention et la réhabilitation.