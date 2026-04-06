Ile Maurice: Jeux des Îles 2023 - Où sont passés les médaillés ?

Trois ans après les Jeux des Îles de l'océan Indien 2023, une question commence à se poser dans le milieu de la boxe mauricienne : que sont devenus les médaillés qui ont porté haut les couleurs du pays ?

En 2023, treize boxeurs avaient décroché des médailles pour Maurice, suscitant espoir et fierté. Parmi eux figuraient Jordy Vadamootoo, Zoel Amen, Dylan Antalika, Jean-Luc Rosalba, Ziggy Agathe et Richarno Colin. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs de ces athlètes semblent avoir disparu des radars de la compétition. Certains, comme Ziggy Agathe, sont inactifs depuis un certain temps, tandis que Richarno Colin a pris la décision de mettre un terme à sa carrière.

Cette situation soulève des interrogations. Aucun véritable suivi structuré ni plan clair de développement ne semble avoir été mis en place pour ces boxeurs qui ont pourtant consacré des années d'efforts et de sacrifices pour atteindre ce niveau. Trois années se sont écoulées sans véritable réflexion publique sur leur avenir sportif. Beaucoup se demandent aujourd'hui : tous ces sacrifices n'étaient-ils que pour une simple médaille ?

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Face à ce manque de perspectives, certains ont choisi de tracer leur propre chemin. Christophe Otendy, Jiovani Sheik et Kewell Frontin ont décidé de prendre leur destin en main en se tournant vers la scène internationale en tant que boxeurs professionnels, cherchant ainsi de nouvelles opportunités et une carrière durable dans le sport.

Du côté de la boxe amateur, Fabrice Valérie poursuit quant à lui sa progression remarquable. Ses performances et sa constance le placent aujourd'hui parmi les figures les plus prometteuses de la discipline, et il pourrait bien devenir le visage de la boxe amateur mauricienne pour les années à venir.

L'histoire rappelle également que la reconnaissance peut parfois être éphémère. Des noms comme Michael Macaque, Giovani Frontin, Michael Medor, Riaz Durgahead et moi-même, Bruno Julie, ont aussi marqué leur époque avant de peu à peu tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, seuls quelques passionnés se souviennent encore de nos noms, même si certains reconnaîtraient peut-être nos visages en nous croisant dans la rue.

La question demeure donc entière : comment mieux accompagner les athlètes après leurs succès, afin que leurs sacrifices et leurs médailles ne soient pas simplement des souvenirs, mais le début d'un véritable parcours sportif durable ?