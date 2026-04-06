Ile Maurice: Heeran Kumar Teeluck, âgé de 54 ans, retrouvé mort après une chute

Un drame s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Trianon, Sodnac. Heeran Kumar Teeluck, âgé de 54 ans, a été retrouvé sans vie dans la cour du voisin après une chute survenue dans des circonstances encore à éclaircir.

Les faits remontent à environ 1 h 45. Des policiers se sont rendus à une adresse de Trianon où la victime gisait sur le dos au sol, à proximité d'un mur en béton dans la cour d'un voisin. Du sang était visible au niveau du visage et de la tête, et l'homme ne montrait aucun signe de vie à l'arrivée des secours.

Un médecin du SAMU, dépêché sur les lieux, n'a pu que constater le décès. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, sur instruction du Police Medical Officer pour l'autopsie.

D'après les premières déclarations recueillies auprès d'un proche, la victime s'était rendue plus tôt dans la soirée chez un membre de la famille à Phoenix où elle aurait consommé des boissons alcoolisées, avant de regagner son domicile aux alentours de 22 h 30. Les membres de la famille s'étaient ensuite retirés chacun dans leur chambre.

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Ce n'est que plus tard dans la nuit que l'épouse de la victime a constaté son absence. Après des recherches infructueuses à l'intérieur de la maison, leur fils a aperçu une silhouette de l'autre côté du mur depuis le balcon du premier étage. Plusieurs unités de la police, des éléments de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office, dont des officiers supérieurs, ont été mobilisés sur les lieux pour les besoins de l'enquête.

À ce stade, la thèse d'une chute accidentelle est privilégiée, mais les circonstances exactes de ce drame restent à être établies. L'enquête policière suit son cours.