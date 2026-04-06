Sénégal: Matam - Deux personnes ont perdu la vie dans un accident

6 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Un accident de la circulation a fait 13 victimes, dont deux morts et 11 blessés (dont 6 dans un état grave). Il s'est produit sur l'axe Ourossogui-Ranérou, à hauteur du village de Pattouki, dans la commune d'Oudalaye (département de Ranérou).

Les faits se sont déroulés ce dimanche vers 21 heures. Selon notre source, deux véhicules sont entrés en collision. Il s'agit d'un véhicule particulier de type 4x4 de marque Ford et d'un véhicule de la gendarmerie.

Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers se sont aussitôt déployés sur les lieux de l'accident. Les blessés ont été évacués d'urgence au centre hospitalier régional d'Ourossogui, tandis que les corps sans vie ont été acheminés à la morgue du même établissement.

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