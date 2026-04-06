Sénégal: Sa Thiès au sommet de l'arène - Le règne commence, les défis aussi

Il avait promis. Il a accompli. Ce dimanche soir, devant des milliers de spectateurs et des téléspectateurs répartis dans près de 48 pays sur les antennes de Canal+, Salif Sakho alias Sa Thiès a renversé le règne de Modou Lô pour s'emparer de la couronne royale. Sa 17e victoire en carrière. La plus grande. Désormais, un autre défi, tout aussi immense, l'attend : conserver sa couronne.

Pour comprendre la dimension de cette soirée, il faut en saisir la charge symbolique. Modou Lô avait déjà subi deux défaites face à Balla Gaye 2, le frère aîné de Sa Thiès, les 21 mars 2010 et 13 janvier 2019, deux blessures d'orgueil jamais vraiment cicatrisées. Ce soir, c'est le cadet de la même fratrie qui a achevé le travail. La famille Double Less aura donc dominé le Roi des arènes à deux générations d'intervalle.

Sa Thiès, 38 ans, issu de l'école de lutte Balla Gaye et établi à Guédiawaye, avait construit un palmarès solide avant ce rendez-vous. Ces dernières années, il avait confirmé son potentiel avec des victoires marquantes contre Reug Reug et Zarco, malgré des défaites face à Malick Niang, Boy Niang 2 et Eumeu Sène. Un parcours fait de rebonds, comme celui d'un lutteur qui sait se relever.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à lui, Modou Lô affichait un palmarès impressionnant de 27 combats, 23 victoires, 3 défaites et 1 nul, avec près de 20 ans de carrière au compteur. Invaincu depuis 2019, chaque défense réussie avait consolidé un peu plus sa légende dans l'histoire récente de la lutte sénégalaise.

Un combat sous les projecteurs du monde

Ce Combat Royal restera aussi dans les annales pour ce qu'il a représenté au-delà des sables. Pour la première fois, une soirée de lutte sénégalaise était diffusée dans près de 48 pays. Surtout, Canal+ Sport 1 diffusait la lutte pour la première fois. Des promoteurs et anciens organisateurs ont vu dans cette exposition la concrétisation d'efforts patiemment menés depuis des décennies, la Fédération sénégalaise de lutte estimant que ce pas en avant est décisif pour offrir à des millions de téléspectateurs la qualité sportive et la ferveur populaire qui entourent ces joutes.

Sa Thiès devient donc le premier Roi des arènes à avoir été sacré sous une telle lumière internationale. Sa couronne brille d'un éclat inédit.

Les observateurs avaient décrit Sa Thiès comme un lutteur misant sur la vivacité et l'agressivité dès l'entame du combat, cherchant à imposer la lutte rapprochée et à projeter son adversaire. C'est précisément ce qu'il a fait. Comme son père Double Less et son grand frère Balla Gaye 2, il a l'habitude de plier ses combats en un temps record, de par sa fougue et son explosivité. Le « Volcan » a tenu ses promesses.

Les challengers du nouveau Roi

Le règne commence à peine, mais l'arène ne se repose jamais. Plusieurs noms s'imposent d'ores et déjà comme prétendants crédibles à la couronne de Sa Thiès. Et un nom, un visage, affiché en pleurs dès la fin du choc de ce dimanche, pourrait déjà être en train de fourbir ses armes.

Il s'agit de Franc, l'ogre sans défaite. C'est probablement le nom qui fait le plus peur. Émile François Gomis, dit Franc, a aligné 15 combats remportés sans la moindre défaite, sa victoire contre Eumeu Sène l'ayant installé solidement au sommet de l'arène. Une confrontation entre lui et le nouveau roi serait un choc de montres, deux lutteurs aux caractères tranchants et aux ambitions intactes. Surtout, le poulain de Modou Lô pourrait venir « venger » son grand frère.

Reug Reug, l'électron libre. Le champion de Thiaroye, passé par le MMA international, reste l'une des figures les plus spectaculaires de sa génération. Sa Thiès l'a déjà battu. Une revanche serait explosive et attendue par tous les amateurs. Boy Niang, qui a quant à lui battu Sa Thiès il y a quelques années, pourrait lui aussi se positionner.

Eumeu Sène, la revanche par procuration. L'ancien roi avait battu Sa Thiès lors d'une de leurs confrontations. Pour Sa Thiès, un tel combat serait aussi une question de rédemption, son frère Balla Gaye 2 ayant été vaincu à deux reprises par Eumeu. Le compte n'est pas encore soldé.

Siteu, qui a lui aussi battu Balla Gaye 2, est lui aussi un candidat crédible pour affronter le nouveau roi. À noter que ce serait une revanche puisque Sa Thiès l'avait battu à plate couture il y a neuf ans.

Vous l'aurez compris, l'arène sénégalaise semble plus ouverte que jamais, et Sa Thiès, à peine couronné, pourrait très vite remettre son titre en jeu pour des duels encore plus explosifs.