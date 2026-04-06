Sénégal: Treve de mars - Les Lions ont rempli les caisses de la Fédération

Deux matchs, deux victoires, et une caisse bien remplie. La fenêtre internationale de mars a été un succès sur tous les fronts pour le football sénégalais.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a livré l'information dans un entretien à l'APS : la billetterie des deux rencontres amicales face au Pérou (2-0) et à la Gambie (3-1) a généré plus de 2 milliards de francs CFA de recettes. Un chiffre au-delà des attentes de la fédération. « Le résultat est très largement positif, au-delà de nos attentes », a-t-il déclaré, précisant que les ventes de tickets seuls ont dépassé 3,3 milliards de francs CFA bruts, avant déduction des charges.

Les deux rencontres se sont jouées au Stade de France et au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, deux enceintes, deux ambiances, un seul message : les Lions font salle comble.

Ce qui reste à corriger

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Le match contre la Gambie a toutefois laissé un goût amer à certains supporters, coincés dans les embouteillages autour de Diamniadio. Abdoulaye Fall ne l'esquive pas : « Nous n'avons pas su anticiper certaines choses. Nous sommes rentrés de Paris très tard. Nous avions une journée pour organiser le match. »

La plateforme de billetterie numérique Go Gaindé, censée fluidifier l'accès, n'était pas encore opérationnelle. Promesse est faite : elle sera active dès la prochaine échéance.