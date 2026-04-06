Ile Maurice: Un plaidoyer pour l'inclusion et la compréhension du handicap dans les écoles

L'émotion et la prise de conscience étaient palpables au collège Patten filles, Rose-Hill, le mercredi 1eᣴ avril, où l'Association pour la protection des droits des handicapés (APDH) a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation, cette fois-ci, en milieu scolaire. Objectif : mieux faire comprendre les différents types de handicap et promouvoir une culture d'inclusion dès le plus jeune âge.

«Mieux vaut prévenir que guérir», a d'emblée affirmé le vice-président de l'APDH, Ashvin Gudday. Pour lui, l'école est un terrain essentiel pour faire évoluer les mentalités. «La base reste l'éducation. C'est sur les bancs de l'école que l'on devient citoyen, que l'on apprend à vivre ensemble », a-t-il souligné.

Au coeur de cette initiative, un message fort : tous les enfants, quelles que soient leurs différences, doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes opportunités. «Il faut parler d'inclusion pour que chacun comprenne que les personnes en situation de handicap ne doivent pas être mises à l'écart. Pourtant, certains se voient refuser l'accès à certaines écoles ou sont victimes de harcèlement», a déploré Ashvin Gudday.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au collège Patten filles, élèves et enseignants ont été sensibilisés à l'importance de l'inclusion et du respect des personnes en situation de handicap par les membres de l'APDH.

L'un des défis majeurs reste la compréhension des handicaps dits «invisibles». «Quand un handicap ne se voit pas, il est souvent mal compris. Cela peut engendrer des comportements d'intimidation. D'où l'importance de sensibiliser les jeunes à l'empathie et au respect», a-t-il insisté.

Au-delà des discours, l'atelier organisé au sein de l'établissement a donné lieu à des moments forts. Témoignages de parents, récits de vie mais aussi prestations artistiques de personnes en situation de handicap ont permis de briser les préjugés. Les élèves ont ainsi découvert que malgré les défis, il est possible de mener une vie épanouie et de valoriser ses talents.

Cette rencontre a également été l'occasion d'évoquer la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, célébrée le 2 avril. «L'autisme est un trouble encore trop peu compris alors qu'il touche un nombre croissant de personnes à travers le monde. C'est un univers complexe qui nécessite davantage d'écoute et de compréhension», a expliqué le vice-président de l'APDH.

Après une campagne d'un mois dédiée aux troubles du neurodéveloppement l'an dernier, l'association a choisi cette fois de s'implanter directement dans les écoles pour toucher un public plus jeune. Une stratégie qui vise à semer les graines d'une société plus inclusive.

Car au-delà des mots, c'est bien un changement de regard que prône l'APDH. Un regard plus humain, plus ouvert, où la différence n'est plus perçue comme un obstacle, mais comme une richesse à part entière.