Afrique: La YQA primée à Johannesburg

6 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

La Young Queer Alliance (YQA) a remporté un prix à l'international lors du Voice & Choice Summit 2026, organisé du 15 au 17 mars à Johannesburg. Une reconnaissance du travail de plaidoyer mené par l'organisation pour l'égalité des genres à Maurice.

Plus de 200 militants, leaders communautaires, entrepreneurs et professionnels des médias venus de toute l'Afrique se sont réunis du 15 au 17 mars 2026 à Johannesburg pour le Voice & Choice Summit 2026, organisé à l'occasion des 25 ans de Gender Links.

Au total, 42 prix ont été décernés lors de la cérémonie, célébrant des acteurs du changement à travers dix pays : Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Tanzanie, Madagascar, Namibie, Lesotho, Maurice, Nigeria et Zimbabwe. Parmi les lauréats, la YQA s'est distinguée en remportant un Voice & Choice Award dans la catégorie Change Strategies (Litigation).

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Dhana Goundan, vice-présidente de la YQA (photo), s'est exprimée sur l'importance de cette reconnaissance globale : «Recevoir ce prix dans la catégorie Change Strategies (Litigation) lors du Voice & Choice Summit 2026 représente une reconnaissance importante du travail que nous menons à YQA. Notre intervention portait notamment sur la reconnaissance du mariage pour les couples de même sexe à Maurice, en lien avec les principes d'égalité, de non-discrimination et du droit à la vie familiale.»

Au-delà de la stratégie juridique, c'est aussi une vision de société que porte l'organisation. Dhana Goundan a conclu : «Ce prix valorise l'utilisation de stratégies juridiques et de plaidoyer pour faire avancer ces droits, et nous encourage à poursuivre nos efforts pour une société plus juste et inclusive. C'est aussi une fierté de voir Maurice représenté et reconnu sur une scène internationale.»

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