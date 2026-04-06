Tunisie: La société civile se mobilise pour redonner vie aux forêts de Nadour

Sous le slogan « Ensemble, redonnons vie à notre forêt », l'association « We Run Rimel » annonce une vaste campagne de reboisement au coeur des forêts de Nadour, prévue pour le dimanche 12 avril 2026. Cette initiative marque une alliance forte entre pratique sportive et protection de la nature dans le gouvernorat de Bizerte.

Le sport au service de la neutralité carbone

L'objectif affiché par les organisateurs est de compenser les émissions de carbone générées par les manifestations sportives. En plantant des arbres, l'association souhaite garantir la durabilité des écosystèmes qui accueillent quotidiennement les passionnés de course à pied et de sports de montagne. Cette opération bénéficie du soutien stratégique du ministère de l'Environnement à travers le programme « Ecopact », un dispositif cofinancé par l'Union européenne.

Un élan national contre le changement climatique

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Cette action s'inscrit dans un contexte tunisien global où la préservation du couvert forestier est devenue une priorité absolue face aux défis climatiques. La stratégie nationale pour les forêts et les parcours ambitionne d'ailleurs de porter le taux de boisement à 15 % de la superficie totale du pays. L'accent est mis particulièrement sur la restauration des zones touchées par les incendies dans le Nord et le Centre-Ouest tunisien.

La synergie entre l'État et le tissu associatif

Le programme « Tunisie Verte », lancé chaque année lors de la Fête de l'Arbre en novembre, vise déjà la plantation de millions de plants adaptés au climat local. L'événement des forêts de Nadour illustre parfaitement ce rôle croissant des associations en appui aux efforts des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Le programme « Ecopact » joue ici un rôle de levier financier pour des projets intégrant la dimension écologique au développement économique et social des zones côtières sensibles.

Un héritage pour les générations futures

Pour les responsables de « We Run Rimel », cette campagne est une manière de rendre à la nature ce qu'elle offre aux sportifs. Ils soulignent que chaque arbre planté représente un nouveau souffle et un engagement envers le droit des générations futures à un environnement sain. Un appel vibrant a été lancé aux bénévoles, militants écologistes et amoureux de la nature pour participer massivement à cette journée de volontariat, afin de faire de Nadour un modèle de réussite pour le reboisement national.