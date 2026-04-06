Tunisie: Descente sécuritaire au coeur de la capitale - 12 perquisitions et 8 arrestations de fugitifs

Les unités de sécurité relevant du district de la sûreté nationale de Tunis-Médina ont frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité urbaine. Ce vendredi, une opération de grande envergure a été déployée au coeur de la capitale, où les forces de l'ordre ont mené une série de perquisitions simultanées visant plusieurs repaires de la délinquance. Au total, douze domiciles situés dans les quartiers historiques de Bab El Khadra, El Halfouine et Bab Souika ont été investis par les agents.

Cette offensive sécuritaire s'est soldée par l'arrestation de huit individus qualifiés de « criminels dangereux ». Ces derniers étaient activement recherchés par différents services de police et autorités judiciaires pour leur implication dans de multiples affaires de droit commun. Parallèlement à ces interpellations, les unités ont réussi à mettre la main sur un trafiquant de drogue en possession d'une quantité notable de résine de cannabis, ainsi que d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères.

À la suite de cette intervention, le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue de l'ensemble des suspects. Une enquête judiciaire a été formellement ouverte afin de parachever les procédures légales nécessaires avant leur présentation devant la justice.