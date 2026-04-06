Tunisie: Classement « AD Scientific Index 2026 » - L'Université de Monastir s'impose sur le podium

Dans une nouvelle démonstration de sa vitalité scientifique, l'Université de Monastir vient de se hisser à la deuxième place nationale du prestigieux classement « 2026 AD Scientific Index » des meilleures universités africaines. Cette distinction vient confirmer le rayonnement constant de l'institution, tant sur la scène tunisienne qu'à l'échelle du continent.

Une méthodologie rigoureuse au service du savoir

L'ascension de l'établissement repose sur une analyse pointue des indicateurs de performance académique. Le classement évalue en effet la qualité intrinsèque de la production scientifique ainsi que l'impact réel des travaux de recherche à travers le monde. En se basant sur le volume des citations et la régularité des publications, l'AD Scientific Index met en lumière la valeur ajoutée apportée par les chercheurs de Monastir à la communauté scientifique internationale.

L'aboutissement d'une synergie universitaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce succès est avant tout le résultat d'un investissement collectif. Il couronne les efforts soutenus des enseignants-chercheurs et de l'ensemble de la famille universitaire qui travaillent de concert pour hisser la qualité de la recherche tunisienne vers les plus hauts standards. Par ce positionnement, l'université réaffirme son ambition de devenir un pôle d'innovation incontournable, capable de rivaliser avec les plus grandes institutions internationales.

Cap vers de nouveaux horizons

La présidence de l'université a tenu à souligner son engagement indéfectible en faveur de l'excellence et de la créativité. En consolidant son statut de leader académique en Tunisie et en Afrique, l'institution entend bien poursuivre sa progression pour atteindre des rangs encore plus prestigieux dans les années à venir.

Pour rappel, ce classement mondial s'appuie sur les données de productivité issues de Google Scholar pour évaluer les performances individuelles et institutionnelles. Dans cette édition 2026, si l'Université de Sfax conserve la tête du peloton national, l'Université de Monastir confirme sa place de dauphin solide et ambitieux.