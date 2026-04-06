Tunisie: Drame en mer à Ezzahra - Un pêcheur survit, un second retrouvé noyé

5 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les côtes de la ville d'Ezzahra ont été le théâtre, samedi soir, du naufrage d'une embarcation de pêche à bord de laquelle se trouvaient deux marins.

Selon les premières informations, l'incident s'est produit lorsque le bateau s'est renversé en pleine mer, contraignant les deux pêcheurs à appeler à l'aide. L'un d'eux a réussi à lutter contre les vagues et à regagner la rive à la nage malgré des conditions difficiles. Une fois à terre, il a immédiatement alerté les unités de la protection civile.

Une équipe de plongeurs relevant de la direction régionale de la protection civile de Ben Arous est rapidement intervenue sur les lieux. Les opérations de recherche et de ratissage en mer se sont poursuivies jusqu'aux premières heures de dimanche matin, permettant finalement de retrouver le corps du second marin, décédé par noyade.

La dépouille a été transférée à l'hôpital pour les procédures d'usage, tandis qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes du naufrage.

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