Ile Maurice: Questions à... Nadia Peerun, «Chairperson» de la NADC

interview

Nadia Peerun, une experte de la santé publique à la présidence

Face à Kunal Naik, Nadia Peerun apporte une solide expérience de terrain. Forte de plus de 18 ans d'expérience en politiques de santé, elle a notamment dirigé PILS, une organisation engagée dans la lutte contre le VIH et la réduction des risques. Sa nomination intervient dans un contexte où la NADC doit renforcer sa crédibilité et répondre aux attentes d'une population de plus en plus concernée par la problématique de la drogue.

Comment accueillez-vous cette nomination comme «Chairperson» de la NADC ?

J'accueille cette nomination avec un sens profond de responsabilité et d'engagement public. C'est une opportunité de mettre mon expérience au service d'une action plus structurée et plus visible contre le fléau de la drogue.

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La NADC est une nouvelle institution mise en place pour mener à bien la mission contre le fléau de drogue à Maurice. Comment comptez-vous aborder cette mission sachant que le public a beaucoup d'attente de la NADC ?

Nous allons aborder cette mission avec une approche stratégique claire et assumée. Cela passe par l'élaboration et la communication d'un plan structuré sur lequel la NADC sera pleinement redevable. Nous voulons également renforcer la transparence et la visibilité de nos actions. L'objectif est de répondre aux attentes du public avec des résultats concrets et mesurables.

Vous avez plus de 18 ans d'expérience en politique de santé et vous avez aussi dirigé PILS. Ces atouts contribuent à faire de vous le «right person at the right place» aux côtés de Kunal Naik. En vous basant sur votre expérience, quel constat dressez-vous de la situation de la drogue à Maurice ?

Mon expérience m'a permis de travailler au plus près des populations vulnérables et des enjeux liés à la réduction des risques. Elle montre que la problématique de la drogue est complexe et nécessite une réponse coordonnée, fondée sur des données et des approches qui ont fait leurs preuves.

La situation appelle à renforcer la prévention, le traitement et la coordination entre les acteurs. Elle exige aussi une meilleure intégration des politiques publiques et des initiatives de terrain.

🔴 Que répondez-vous à ceux qui associent votre nomination à une décision politique faisant le lien avec votre père Zeel Peerun et ses relations avec le MMM et non au mérite ?

Je comprends que ce type de perception puisse exister, mais il ne reflète pas la réalité de mon parcours. Mon engagement et mon expérience dans les politiques de santé et la gestion de programmes complexes parlent d'eux-mêmes. Je reste concentrée sur la mission qui m'est confiée et sur les résultats que nous devons atteindre. Mon objectif est de mettre mes compétences au service de l'Agence et de contribuer de manière concrète à la lutte contre la drogue.

🔴 Une des questions qui revient souvent quand on parle de la drogue à Maurice c'est la dépénalisation du cannabis. Quel est votre avis sur la question et l'implémentation à Maurice ?

J'ai bien entendu un avis personnel sur cette question, mais il relève désormais de la sphère privée. En tant que Chairperson de la NADC, j'ai un devoir de neutralité et de responsabilité institutionnelle. Mon rôle est de veiller à ce que le débat puisse se tenir de manière informée et inclusive. Nous devons permettre à chaque composante de la société de s'exprimer, dans le respect du cadre institutionnel, en attendant la décision de l'État.