Ile Maurice: Un détenu blessé à la tête à la prison de GRNO

6 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un incident violent s'est produit le dimanche 5 avril à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO) impliquant deux détenus, dont l'un a été sérieusement blessé à la tête. Selon les informations recueillies, un officier pénitentiaire, en service dans la cour de l'établissement vers 07 h 55, a surpris un détenu en possession d'un bâton. Ce dernier s'en serait servi pour asséner un coup à un autre détenu.

L'intervention rapide des officiers a permis de maîtriser la situation et de séparer les protagonistes. Les deux détenus ont été immédiatement conduits au bureau du responsable pénitentiaire pour les besoins de l'enquête interne. La victime, blessée à la tête et saignant abondamment, a eu une prise en charge médicale urgente. Elle a été transportée à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où elle a reçu des soins avant d'être reconduite en détention.

À ce stade, les circonstances exactes de cette agression restent à être déterminées. Une enquête a été initiée.

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