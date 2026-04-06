Tunisie: 11e Forum International de la Santé Numérique - Clôture des travaux et remise de prix

Le 11e Forum international de la santé numérique, organisé par le Forum médical de Réalités, en partenariat avec la Société tunisienne de télémédecine et e-Santé, s'est tenu cette année du 2 au 4 avril.

Différentes sessions ont été tenues autour du thème «De la santé conventionnelle à la santé 4.0», avec des conférences, des panels et des tables rondes.

De nombreux experts tunisiens et étrangers dans les domaines des soins, de la technologie et d'autres spécialités impliquées ont soulevé des questions primordiales par rapport à la mutation des pratiques médicales.

Des applications concrètes ont été présentées, transformant les flux de données en actions. Du diagnostic à la prise en charge, tout en incluant la médication, l'impact est réel et positif au quotidien dans beaucoup de spécialités.

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La clôture officielle a inclus la remise des prix du Concours de projets en santé numérique et intelligence artificielle, en présence de SEM Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie.

Il s'agit, en effet, du 8e concours visant à stimuler et promouvoir l'écosystème des startups qui annoncent l'avenir de l'application de l'IA dans le domaine de la santé

Le jury, présidé par Mohammed Jmaiel, professeur d'informatique, a reçu 17 projets, dont 4 ont été primés.

L'ambassade de Chine demeure partenaire du forum cette année.

Les lauréats de cette édition sont les suivants :

Le premier prix a été remis à SafeAirway, présenté par Sonia Maalej, ingénieure-docteure en génie électrique. L'idée clé est une machine learning dont le but est de réduire significativement les risques liés à l'intubation et la mortalité intra-hospitalière, en particulier chez les nouveau-nés.

Il s'agit d'une «première mondiale, avec un fort potentiel de déploiement international et d'adaptation à d'autres catégories de patients».

Le deuxième prix a été décerné à DrugIT, fondé par l'étudiant-entrepreneur Mohamed Aziz Elhif. C'est une solution prometteuse déjà mise en exécution qui s'appuie sur l'IA pour «optimiser, sécuriser et structurer les différentes étapes du développement du médicament».

Une diffusion hors frontières est fortement envisagée.

Le troisième prix a été attribué à la pharmacienne Fatma Jarraya au nom du projet Oncotib. Cette plateforme digitale de suivi clinique à distance vise les patients cancéreux sous traitement oral.

En plus de son impact social notable, elle améliore l'observance thérapeutique et peut réussir sur les marchés internationaux.

Le coup de coeur du jury a été Kalsita, un projet ambitieux de Yosr Chihi. Cette étudiante en ingénierie biomédicale a travaillé sur le développement de textiles connectés afin de prévenir les amputations chez les patients diabétiques. Le jury a salué la créativité du projet et «son impact direct sur la qualité de vie des patients».