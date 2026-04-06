Tunisie: 'Nettoie devant chez toi' - Hammam Lif se mobilise pour un littoral propre

La plage de Hammam Lif, dans la banlieue sud de Tunis, a été le théâtre, ce dimanche matin, d'une vaste campagne de nettoyage visant à préparer la saison estivale et à préserver la beauté du littoral. L'initiative, conduite par la délégation et la municipalité de Hammam Lif, a été réalisée en partenariat avec le conseil local et en collaboration avec la section locale du Croissant-Rouge tunisien, le groupe scout régional ainsi que plusieurs associations locales actives.

Selon le délégué de Hammam Lif, Sami Ben Omar, cette opération vise à éliminer les déchets et impuretés accumulés sur le sable et à nettoyer les abords de l'espace côtier, considéré comme la vitrine maritime de la ville. "Cette campagne contribue à restaurer l'esthétique du site et à lutter contre la pollution, tout en sensibilisant les citoyens à l'importance de préserver notre environnement", a-t-il expliqué.

« Nettoie devant chez toi » : un effort hebdomadaire

Le responsable a précisé que cette action se poursuivra chaque fin de semaine et s'étendra à différents quartiers de Hammam Lif dans le cadre d'une initiative citoyenne intitulée "Nettoie devant chez toi". L'objectif est de mobiliser les habitants pour nettoyer les rues, ruelles et espaces publics de chaque secteur, en promouvant un engagement durable pour l'environnement.

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Pour cette première opération, plusieurs moyens logistiques ont été déployés pour collecter les déchets. Les volontaires ont ramassé les détritus le long de la plage avant de les charger dans les équipements municipaux, pour les transporter ensuite vers les centres de collecte. Selon la municipalité, cette mobilisation a rassemblé un large éventail de participants, démontrant l'intérêt croissant de la population pour la préservation du littoral et des espaces publics.