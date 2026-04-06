Ile Maurice: L'ÉTERN-ELLE

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

On ne va pas s'excuser d'être la sève

et le sang,

Le moteur immobile, le souffle

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et l'élan.

On a assez courbé le dos sous vos

hommages d'un jour,

On n'est pas des poupées qu'on sort

pour la parade du tour.

Regardez nos mains.

Elles ne font pas que bercer ; elles

bâtissent, elles tiennent,

Elles portent les fardeaux pour que les

vôtres deviennent.

On nous a dites fragiles pour justifier

vos cages,

Mais c'est nous qui tenons quand le ciel

fait naufrage.

Aux hommes qui écoutent, posez vos

privilèges :

L'égalité n'est pas un sort,

ni un lourd sortilège.

C'est juste admettre enfin

que le monde est infirme,

Tant qu'une moitié de l'âme reste

dans l'ombre et s'abîme.

On ne veut pas vos fleurs pour

camoufler les plaies,

On veut la place, le droit et la fin

des reflets.

Aux plus jeunes, la relève,

les regards de métal :

Ne baissez jamais le ton,

refusez le bancal.

Votre force n'est pas un défaut

de fabrication ;

C'est l'acier pur qui forge chaque

nouvelle nation.

Aux anciennes, les racines, les piliers de

nos murs :

On porte vos silences

comme des armures.

Vous avez ouvert la voie

dans la ronce et la pierre,

On va finir le job et éteindre

vos colères.

Parce qu'on en a marre

des discours de façade,

Des bravos de tribune

et des fausses accolades.

On n'est pas une parenthèse ;

on n'est pas une durée,

On est la ligne droite, la force endurée.

Gravez-le dans le marbre,

au-delà de la pensée :

Les femmes, c'est toute l'année.

Ce n'est pas un rendez-vous ;

c'est une réalité brute.

Le respect n'est pas un gala ;

c'est une lutte.

On est l'architecte, l'ouvrière et la loi,

Le monde ne tourne

que si l'on porte la voix.

Bio

Sarah-Amélie Goder

Jeune poétesse et slameuse métisse, ses mots vibrent au rythme des silences qu'on tait. Sa plume, douce et lucide, explore les zones fragiles de l'être.