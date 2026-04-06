Ile Maurice: L'ÉTERN-ELLE

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.
On ne va pas s'excuser d'être la sève
et le sang,
Le moteur immobile, le souffle
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et l'élan.
On a assez courbé le dos sous vos
hommages d'un jour,
On n'est pas des poupées qu'on sort
pour la parade du tour.
Regardez nos mains.
Elles ne font pas que bercer ; elles
bâtissent, elles tiennent,
Elles portent les fardeaux pour que les
vôtres deviennent.
On nous a dites fragiles pour justifier
vos cages,
Mais c'est nous qui tenons quand le ciel
fait naufrage.
Aux hommes qui écoutent, posez vos
privilèges :
L'égalité n'est pas un sort,
ni un lourd sortilège.
C'est juste admettre enfin
que le monde est infirme,
Tant qu'une moitié de l'âme reste
dans l'ombre et s'abîme.
On ne veut pas vos fleurs pour
camoufler les plaies,
On veut la place, le droit et la fin
des reflets.
Aux plus jeunes, la relève,
les regards de métal :
Ne baissez jamais le ton,
refusez le bancal.
Votre force n'est pas un défaut
de fabrication ;
C'est l'acier pur qui forge chaque
nouvelle nation.
Aux anciennes, les racines, les piliers de
nos murs :
On porte vos silences
comme des armures.
Vous avez ouvert la voie
dans la ronce et la pierre,
On va finir le job et éteindre
vos colères.
Parce qu'on en a marre
des discours de façade,
Des bravos de tribune
et des fausses accolades.
On n'est pas une parenthèse ;
on n'est pas une durée,
On est la ligne droite, la force endurée.
Gravez-le dans le marbre,
au-delà de la pensée :
Les femmes, c'est toute l'année.
Ce n'est pas un rendez-vous ;
c'est une réalité brute.
Le respect n'est pas un gala ;
c'est une lutte.
On est l'architecte, l'ouvrière et la loi,
Le monde ne tourne
que si l'on porte la voix.
Bio
Sarah-Amélie Goder
Jeune poétesse et slameuse métisse, ses mots vibrent au rythme des silences qu'on tait. Sa plume, douce et lucide, explore les zones fragiles de l'être.