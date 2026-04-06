Afrique: Basketball - Petro joue sa qualification pour la phase finale de la BAL face à Dar City

2 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Pretoria — Petro de Luanda affronte vendredi Dar City de Tanzanie, lors d'un match de la quatrième journée de la Conférence Kalahari, décisif pour sa qualification en phase finale de la Ligue africaine de basketball (BAL).

En cas de victoire, l'équipe angolaise deviendra la deuxième qualifiée, après les Tigres rwandais, qui ont remporté leurs trois matchs.

Les « pétroliers » affrontent un adversaire novice sur la scène continentale et qui cherchera à s'imposer pour sa première participation à la plus prestigieuse compétition interclubs africaine. Les deux équipes comptent deux victoires et une défaite. La rencontre est prévue à 18h00.

Auparavant, Al Ahly affronte Nairobi City Thunder.

Petro de Luanda est la seule équipe à avoir disputé tous ses matchs du tournoi.

Les quatre meilleures équipes des conférences Kalahari et Nil se qualifient pour la phase finale de la BAL, qui se déroulera du 22 au 31 mai à Kigali, capitale du Rwanda.

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