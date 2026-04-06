Angola: Un étudiant angolais se noie au Portugal

Lubango ( — Faustino Paulo Muetunda, doctorant angolais de 32 ans originaire de Lubango, dans la province de Huíla, s'est noyé dans un barrage au Portugal, où il s'était rendu il y a dix ans pour étudier.

Inscrit à l'Université de Beira Interior (UBI), l'Angolais s'est noyé le 31 mars dans un barrage agricole sur le fleuve Corges, dans la région de Canhoso, à Covilhã.

Faustino Paulo Muetunda, qui préparait un doctorat en génie informatique, était sorti avec des amis lorsqu'il a décidé d'aller se baigner.

Selon le témoignage d'un ami, il a plongé avec un autre collègue, mais a disparu peu après, ce qui a conduit le groupe à contacter les secours locaux.

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Les opérations de recherche ont mobilisé d'importants moyens de la Protection civile, notamment des plongeurs pompiers, qui ont localisé le corps vers 17h30 et l'ont transporté à l'Institut de médecine légale de Covilhã, où une autopsie sera pratiquée.

Le jeune homme s'était rendu dans ce pays européen pour poursuivre ses études supérieures. Après avoir obtenu sa licence, il préparait un doctorat, selon son parent, Manuel das Mangas.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à Lubango, ce dernier a souligné que Faustino Muetunda était chercheur et doctorant en informatique et ingénierie à l'Université de Beira Interior, au Portugal.

Il a précisé que les recherches avaient débuté vers 12h01 et que, deux à trois heures plus tard, les autorités avaient confirmé la découverte du corps.

« Le défunt prévoyait de rentrer en Angola après avoir soutenu sa thèse de doctorat, afin de contribuer au développement national, notamment dans le domaine de la santé mentale », a-t-il déploré.

Il a indiqué que ses recherches portaient sur les systèmes intelligents appliqués à la santé mentale, un domaine considéré comme stratégique dans le contexte actuel.

Il a mentionné que la famille et les amis avaient été informés de l'incident par des associations liées à la communauté angolaise de l'étranger.

Suite à ce drame, Manuel das Mangas a annoncé qu'une campagne de solidarité est en cours afin de collecter des fonds pour le rapatriement du corps du Portugal vers l'Angola.

La famille sollicite le soutien des autorités et des citoyens pour rendre possible le retour de la dépouille dans son pays d'origine.

À ce jour, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant les circonstances exactes de la noyade.

Cette affaire suscite l'indignation au sein de la communauté angolaise résidant au Portugal et parmi les membres de la famille vivant dans le quartier de Canguinda, en périphérie de Lubango.