Tunisie: Comment faire revivre le village berbère de Zriba El Olia toute l'année

Un appel à participation a été lancé pour "faire revivre le village berbère de Zriba El Olia tout au long de l'année", a annoncé, le 4 avril courant, le Commissariat régional aux affaires culturelles de Zaghouan.

Situé à environ 60 km de Tunis, le village de Zriba El Olia se trouve à près de trois kilomètres au sud de Hammam Zriba, une station thermale relevant du gouvernorat de Zaghouan. Niché entre deux pitons rocheux, Djebel El Fersi et Djebel El Galaa, à 300 mètres d'altitude, ce site historique s'étend sur une superficie d'environ deux hectares. Fondé au XVIe siècle, il constitue un patrimoine architectural et culturel remarquable.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine, et sous le patronage du gouverneur de Zaghouan, le Commissariat régional aux affaires culturelles, en collaboration avec l'Association de sauvegarde du village de Zriba El Olia, l'Institut national du patrimoine (INP) et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), organise l'événement intitulé "Le Palimpseste Hétérotopique", prévu les 18 et 20 avril au sein du village.

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Coordonné par la chercheuse Nesrine Ellouze (Université de Carthage, ENAU), cet événement propose un programme riche comprenant un atelier participatif, une table ronde institutionnelle, une visite guidée du village ainsi qu'un concert-spectacle collaboratif. Les participants seront invités à contribuer à une lecture collective du territoire, à co-construire des propositions concrètes pour une valorisation durable du patrimoine culturel et à prendre part à une création artistique mettant en valeur les talents locaux.

Dans ce cadre, un workshop intitulé "Comment faire revivre le village berbère de Zriba El Olia toute l'année ?" se tiendra le 18 avril, sous la direction de Nesrine Ellouze et de Hamden Ben Romdhane. S'inscrivant dans une approche participative et une démarche de recherche-projet, cet atelier vise à favoriser une compréhension partagée du territoire et à faire émerger des propositions concrètes pour une mise en valeur durable, en impliquant activement les acteurs locaux.

Le workshop est ouvert à tous les acteurs engagés, créatifs et intéressés par les questions de patrimoine et de développement territorial, a précisé le Commissariat régional aux affaires culturelles de Zaghouan.