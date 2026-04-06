Tunisie: Barrages tunisiens - Bouhertma dépasse les 120 millions de m³ et frôle sa capacité maximale

Les réserves en eau dans les barrages de la région de Jendouba et du barrage Mallegue (gouvernorat du Kef), ont enregistré, au cours des derniers jours, et jusqu'à ce dimanche matin, une hausse notable, à l'exception du barrage de Bouhertma qui devrait atteindre sa capacité maximale dans les prochains jours avec la poursuite des apports d'eau.

Une source de la Commission régionale de prévention des catastrophes et d'organisation des secours a confirmé, dans une déclaration à l'Agence TAP, que la quantité d'eau stockée dans le barrage de Bouhertma a dépassé ce matin 120 millions de mètres cubes, le niveau de remplissage maximal étant attendu aujourd'hui ou demain lundi, notamment après que la Direction générale des barrages a entamé des opérations de vidange partielle (purge) des barrages de Bni M'tir et de Bouhertma afin d'accueillir les apports continus.

Selon une présentation de la Délégation régionale au développement agricole de Jendouba lors d'une réunion de suivi de la situation de développement dans le gouvernorat tenue à la fin de la semaine dernière, les quantités d'eau stockées dans le barrage de Bouhertma s'élevaient, jeudi dernier, à environ 100 millions de mètres cubes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des témoins et des habitants de la région ont indiqué, dans des déclarations concordantes au correspondant de l'agence TAP, que le spectacle des barrages pleins et de la montée du niveau des oueds Medjerda, Bouhertma et Mallegue, accompagné d'inondations partielles dans certaines zones des gouvernorats de Oued Meliz, Jendouba Nord, Boussalem et Balta Bou Aoun, n'avait pas été enregistré depuis plus de sept ans, soulignant que la saturation des sols et la rétention des eaux dans les terres agricoles contribueront à renforcer les ressources en eau et à achever le remplissage des barrages.

Le gouvernorat de Jendouba a connu la semaine dernière d'importantes précipitations, et ces apports devraient contribuer à renforcer le niveau du barrage de Sidi Salem, le plus grand du pays, dont le taux de remplissage dépassait ce dimanche matin les 65 %.