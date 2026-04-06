Angola: La pluie cause 14 morts et 10 blessés à Benguela

Lobito — Quatorze personnes ont perdu la vie, dix ont été blessées et deux sont portées disparues à la suite des pluies qui se sont abattues depuis la nuit de samedi dans plusieurs municipalités de la province de Benguela, a appris l'ANGOP.

Dans une déclaration à l'ANGOP, ce dimanche, le porte-parole du Service de Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers, David Candele, a indiqué que 46 maisons se sont effondrées, 19 ont été endommagées et plusieurs routes ainsi que des quartiers sont inondés.

Selon le responsable, deux personnes ont perdu la vie à Lobito, une a été blessée et une autre est portée disparue, tandis que trois maisons se sont effondrées et deux ont été endommagées.

À Baía Farta, une maison s'est effondrée et une autre a été abîmée, alors qu'au Cubal, quatre personnes ont été blessées et une maison s'est effondrée. À Benguela, 40 maisons se sont effondrées et 15 ont été endommagées.

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Dans la municipalité de Navegantes, deux décès ont été enregistrés et des inondations généralisées ont été observées, particulièrement dans les quartiers Esperança et Bela Vista Baixa, suite au débordement d'un fossé traversant la zone.

À Catumbela, dix personnes ont perdu la vie et cinq ont été blessées, et deux maisons se sont effondrées.

Un minibus appartenant à une entreprise privée du secteur brassicole est également resté immobilisé dans un fossé avec huit passagers à bord, mais il a été extrait et repositionné en lieu sûr par les forces des sapeurs-pompiers.

Le porte-parole a également informé que, dans la municipalité du Caimbambo, la circulation routière est interdite jusqu'au Cubal sur l'EN 260, en raison de dommages graves affectant 10 piliers soutenant un pont, entraînant fissures et désalignement.

Sur le littoral, les eaux pluviales ont contraint les automobilistes à circuler à moins de 40 km/h dans les deux sens sur près de 30 kilomètres de la Route nationale 100, sur le tronçon Lobito-Benguela.

Cette situation est due à des inondations sur plusieurs sections, principalement en raison de l'insuffisance du réseau d'assainissement le long du parcours.

Dans certaines zones, véhicules légers et poids lourds ont dû emprunter la voie inverse, et des piétons ont marché en file indienne, pour certains pieds nus, en raison de la rareté des taxis.