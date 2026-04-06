Angola: Un député de l'UNITA considère le dialogue comme base pour la consolidation de la démocratie

5 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/FMA/ART/BS

Luanda — Le député de l'UNITA, Marcial Dachala, a récemment qualifié le dialogue de facteur essentiel pour la construction et le maintien de la paix en Angola, qui a célébré samedi 24 ans de paix.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale, il a souligné que cet élément doit constituer le principal instrument pour résoudre les défis politiques, sociaux et économiques du pays.

Pour le parlementaire, « le dialogue est une arme plus puissante que l'arme atomique ».

En évoquant le processus de paix, Marcial Dachala a mis en avant l'importance de l'accord atteint avec le Mémorandum de Luena, fruit de négociations menées par des Angolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le député, ce processus a démontré que le dialogue interne, combiné au soutien de la Communauté internationale, a été déterminant pour établir les bases de la paix.

Il a estimé que l'une des principales leçons de ce parcours réside dans la nécessité de rendre le dialogue permanent et intégré à la culture nationale.

En abordant les 24 années de paix en Angola, le politique a affirmé que chaque citoyen peut porter son propre jugement sur le chemin parcouru par le pays.

Parmi les principaux défis, il a souligné l'absence des élections locales, considérées comme essentielles pour rapprocher la gouvernance des communautés.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.