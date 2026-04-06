Angola: Un député de l'UNITA considère le dialogue comme base pour la consolidation de la démocratie

Luanda — Le député de l'UNITA, Marcial Dachala, a récemment qualifié le dialogue de facteur essentiel pour la construction et le maintien de la paix en Angola, qui a célébré samedi 24 ans de paix.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale, il a souligné que cet élément doit constituer le principal instrument pour résoudre les défis politiques, sociaux et économiques du pays.

Pour le parlementaire, « le dialogue est une arme plus puissante que l'arme atomique ».

En évoquant le processus de paix, Marcial Dachala a mis en avant l'importance de l'accord atteint avec le Mémorandum de Luena, fruit de négociations menées par des Angolais.

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Selon le député, ce processus a démontré que le dialogue interne, combiné au soutien de la Communauté internationale, a été déterminant pour établir les bases de la paix.

Il a estimé que l'une des principales leçons de ce parcours réside dans la nécessité de rendre le dialogue permanent et intégré à la culture nationale.

En abordant les 24 années de paix en Angola, le politique a affirmé que chaque citoyen peut porter son propre jugement sur le chemin parcouru par le pays.

Parmi les principaux défis, il a souligné l'absence des élections locales, considérées comme essentielles pour rapprocher la gouvernance des communautés.