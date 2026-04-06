Angola: La pluie tue trois personnes et inonde plus de quatre mille habitations à Luanda

5 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/ASS/BS

Luanda — Trois personnes ont perdu la vie et 4.180 habitations ont été inondées à Luanda à la suite des fortes pluies qui ont frappé la province samedi 4 avril, a appris l'ANGOP dimanche.

Selon le bilan préliminaire des Services provinciaux de Protection civile et des sapeurs-pompiers de Luanda, les victimes comprennent deux mineures âgées de 3 et 6 ans, mortes par noyade dans la municipalité de Mulenvos, ainsi qu'une femme non identifiée, âgée d'environ 30 à 35 ans, dans le quartier Cerâmica, à Cacuaco.

Le document précise que la municipalité la plus touchée par les inondations, survenues entre 10h et 17h samedi, est Talatona, avec 3.000 habitations affectées dans les quartiers Honga, Bagdá (à proximité du pont mouillé), Kifica, Danjareux et 10 de Dezembro, dans la commune du Benfica, suivie de Kilamba Kiaxi avec 1.100 habitations touchées.

Parmi les autres dommages causés par les pluies, on relève la chute de cinq arbres, le débordement de deux bassins, l'endommagement de deux postes électriques et l'inondation de plusieurs rues.

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