Angola: Les fêtes de la Mer génèrent plus de 250 millions de kwanzas

Namibe — Deux cent cinquante millions de kwanzas ont été collectés lors de la 26e édition des fêtes de la Mer, qui se sont déroulées du 26 mars au 4 avril dans la ville de Moçâmedes, province de Namibe.

L'événement, organisé par l'Administration municipale de Moçâmedes, a proposé de nombreuses activités attractives, telles que la piscine des phoques, des espaces de restauration, la vente d'objets artisanaux, le commerce et diverses autres animations, notamment des stands d'exposition présentant les entreprises locales.

Placée sous le thème « Vivre la culture et protéger l'environnement pour un tourisme durable », la manifestation s'est clôturée par un feu d'artifice et un spectacle ouvert au public, animé par plusieurs musiciens angolais, parmi lesquels Fábio Hustler, Johny Berry, DJ Levi et le groupe Odisseia.

Selon l'administrateur municipal de Moçâmedes, Abelardo Lemba, par rapport à l'édition de 2026, on a enregistré une augmentation de 50 millions de kwanzas et la participation de 205 exposants venus des provinces de Benguela, Uíge, Huíla, Huambo et Luanda.

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« Cette édition a connu une croissance significative par rapport aux précédentes, mais elle a également permis de présenter une version différente des fêtes, offrant aux exposants la possibilité de présenter leurs marques et activités de manière innovante et plus attrayante pour les visiteurs », a-t-il déclaré.

Le responsable a salué le travail de la Police nationale dans la réduction de la criminalité sur le site des festivités et a apprécié la participation d'autres municipalités de la province du Namibe, telles que Cacimbas, Lucira, Iona et Saco-mar, pendant la période des expositions.

Pour sa part, le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique, Abel Kapitango, a affirmé que les fêtes de la Mer demeurent la meilleure plateforme commerciale de la province, après la Foire du Bétail.

« Lors de cette édition, nous avons observé un volume considérable d'échanges, similaire à celui de la Foire du Bétail, et nous pensons être sur la bonne voie, car les Fêtes de la Mer restent la meilleure plateforme commerciale du Namibe, avec une grande diversité de produits exposés », a-t-il précisé.