Angola: Hockey - Le pays termine à la 6e place au tournoi de Montreux

Luanda — La sélection angolaise de hockey a terminé à la sixième place de la Coupe des Nations, disputée du 1er au 5 avril à Montreux, en Suisse, après sa défaite, dimanche, face à la France sur le score de 3 à 6.

L'équipe nationale n'est pas parvenue à améliorer son classement de l'édition précédente, en 2024, où elle avait également occupé la sixième position.

En cinq rencontres, l'Angola a enregistré deux victoires et trois défaites, inscrivant 16 buts pour autant encaissés.

La septième place est revenue à la Suisse, qui s'est imposée ce jour face au Hockey Club de Montreux sur le score de 6 à 3, ce dernier occupant la huitième et dernière place.

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Les sélections de l'Argentine, détentrice du trophée, et de l'Italie disputent la finale à partir de 21 heures, tandis que le Portugal et l'Espagne s'affrontent auparavant pour la troisième place de la compétition, également appelée Tournoi de Montreux.

Organisée régulièrement durant le week-end de Pâques, cette compétition en est à sa 70e édition. L'Angola y a participé pour la première fois en 1982, son meilleur résultat restant une troisième place (médaille de bronze) obtenue en 2013.

Le tournoi de Montreux est l'une des compétitions les plus prestigieuses du hockey et la participation de l'Angola constitue une étape importante dans la préparation aux échéances officielles.