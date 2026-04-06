Angola: Basketball - Petro clôture la Conférence Kalahari face à l'équipe hôte

Petro de Luanda affrontera les Johannesburg Giants dimanche à Pretoria (Afrique du Sud) lors de la cinquième et dernière journée de la Conférence Kalahari, tour préliminaire des phases finales de la Basketball Africa League (BAL).

Le match est prévu à 19h00 heure locale (13h00 heure angolaise). Ce sera la première rencontre entre ces deux équipes, les Angolais étant déjà qualifiés et les Sud-Africains éliminés de la phase finale.

Malgré l'élimination quasi certaine des hôtes, ils visent leur première victoire dans la compétition, pour l'honneur.

Les Angolais, plus doués techniquement et d'un niveau international supérieur, sont considérés comme favoris face à un adversaire qui a commis des erreurs techniques fondamentales, mais qui compte exploiter la taille de ses joueurs.

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On estime que Petro jouera devant environ huit mille spectateurs, la capacité du pavillon Sun Bet, qui accueille l'événement depuis le 27 mars.

L'ambassade d'Angola en Afrique du Sud a toutefois mobilisé près de quarante étudiants résidant à Pretoria pour soutenir Petro de Luanda, finaliste de la précédente édition de la BAL.

Avant le match entre l'Angola et l'Afrique du Sud, Nairobi City Thunder affrontera les Tigres du Rwanda.

En quatre matchs, Petro a remporté trois victoires et subi une défaite, tandis que les Johannesburg Giants n'ont concédé que des défaites.