Angola: L'administrateur de Soyo souligne les progrès réalisés dans les secteurs pétrolier et gazier

Soyo — L'administrateur municipal de Soyo, José Mendes Belo, a salué, samedi, lors de la célébration du 4 avril, Journée nationale de la paix et de la réconciliation, les progrès réalisés dans les projets du secteur pétrolier et gazier de la localité.

S'adressant à la presse à l'issue de la cérémonie de dépôt de gerbe au buste du premier président angolais, António Agostinho Neto, le dirigeant a notamment qualifié d'étapes importantes pour l'économie nationale des projets tels que l'usine de traitement de gaz naturel liquéfié Angola LNG, opérationnelle depuis 2016.

Il a également fait référence à la récente inauguration, par le président de la République, João Lourenço, de l'unité de projet du Nouveau Consortium de gaz naturel non associé de Quiluma et Maboqueiro à Soyo.

Sur le plan social, José Mendes Belo a souligné le lancement des travaux de construction du nouveau système de collecte, de traitement et de distribution d'eau potable, qui devrait bénéficier, dans un premier temps, à plus de 90 000 usagers.

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Il a également évoqué le projet en cours pour la future usine d'engrais et la construction du nouvel Institut polytechnique supérieur de Soyo, situé dans le quartier de Kitona, qui comptera 40 salles de classe.

Les travaux de réhabilitation en cours sur les routes urbaines de Soyo ont également été mis en avant. L'administrateur a assuré que le gouvernement provincial du Zaïre et l'administration municipale continueraient d'oeuvrer pour le bien-être de la population, considérant que c'est la meilleure façon d'honorer la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour l'instauration d'une paix durable dans le pays.

À cette occasion, le responsable a condamné les actes de vandalisme contre les biens publics perpétrés par des inconnus et a appelé la population à continuer de signaler de tels agissements.

La cérémonie de dépôt de gerbes s'est déroulée en présence de représentants des forces de défense et de sécurité, de magistrats, d'autorités traditionnelles et de membres de la société civile.