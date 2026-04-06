Angola: Basketball - Les Tigers rwandais invincibles dans la Conférence Kalahari

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/VC/LUZ

 Les Tigers du Rwanda ont remporté ce samedi leur match contre Dar City de Tanzanie (104-92), lors de la dernière rencontre de la 4e journée de la Conférence Kalahari.

L'équipe rwandaise est la seule invaincue du tournoi, qui se termine dimanche à Pretoria (Afrique du Sud).

Leur meneur, Randal Júnior, a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 54 points, un record individuel pour cette édition.

L'équipe rwandaise, qui participe pour la première fois à la compétition, est déjà qualifiée pour la phase finale de la Ligue africaine de basketball (BAL) et a décroché aujourd'hui sa quatrième victoire en autant de matchs. Elle devrait conclure cette phase dimanche contre le Nairobi City Thunder du Kenya.

Dans l'autre match du jour, les Giants de Johannesburg, hôtes du tournoi, se sont inclinés 72-110 face à Al Ahly de Libye, qui a ainsi validé son billet pour la phase finale.

Outre Al Ahly, les Tigres et Petro de Luanda sont également qualifiés. Il reste une équipe à se qualifier.

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