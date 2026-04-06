Angola: Les plateformes logistiques de Luvo et Yema dynamiseront les échanges avec la RDC, selon ARCCLA

Luanda — Les futures plateformes logistiques de Luvo (province de Zaïre) et de Yema (Cabinda) dynamiseront le commerce transfrontalier entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC), selon Mateus Simão, administrateur de l'Agence angolaise de certification et de réglementation du fret et de la logistique (ARCCLA).

Pour le responsable du secteur technique et opérationnel de l'institution, ces plateformes stratégiques tirent parti de la situation privilégiée de la frontière commune pour faciliter la circulation des marchandises et optimiser la chaîne d'approvisionnement dans la sous-région.

S'exprimant sur le thème « Transport et logistique » lors du 3e Forum économique RDC-Angola, qui s'est tenu mercredi et jeudi en RDC, Mateus Simão a indiqué que les infrastructures, sous l'égide de l'ARCCLA, sont en cours de préparation pour servir de moteurs à la croissance du commerce bilatéral.

« Les plateformes de Luvo et de Yema constituent des leviers importants pour l'intégration économique, garantissant une plus grande fluidité dans la circulation des produits et une sécurité accrue des opérations logistiques », a déclaré Mateus Simão.

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Le panel consacré à la logistique, animé par le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor de Lobito (AFTTCL), Amadeu Nunes, a abordé des solutions pour formaliser le commerce et éliminer les obstacles au transit des marchandises.

Un communiqué de presse de l'Agence angolaise de certification du fret et de la logistique, reçu par ANGOP, indique que la participation de l'Angola à cet événement a renforcé la stratégie du gouvernement angolais visant à consolider les corridors logistiques garantissant l'approvisionnement national et la prospérité des familles, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de son engagement envers le secteur de la mobilité.

Durant ces deux jours de travail, les experts ont également abordé des sujets tels que la lutte contre la contrebande, la facilitation des transactions financières, l'économie bleue et la coopération dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité.

La réunion de Kinshasa a permis de réaffirmer la construction de « ponts économiques » entre Luanda et Kinshasa, avec pour objectif de transformer le potentiel des zones frontalières en pôles de développement durable pour les populations des deux États.

Lors de ce forum, organisé sous le thème « Intégration sous-régionale du commerce transfrontalier », la délégation angolaise était conduite par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et comprenait des représentants des secteurs du commerce, de la pêche et des transports des deux pays.