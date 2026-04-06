Angola: Un but de Gilberto offre la victoire à Petro face à São Salvador

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Grâce à un but de Gilberto à la 48e minute, Petro de Luanda a battu le São Salvador du Zaïre (1-0) ce samedi, lors de la 20e journée du Championnat national « Girabola 2025/26 », confortant ainsi sa première place au classement avec 52 points.

La rencontre s'est déroulée au stade 11 de Novembro, dans la capitale du pays.

São Salvador occupe la 13e place avec 19 points et affrontera Desportivo da Huíla lors de la prochaine journée, tandis que Petro jouera contre Recreativo do Libolo. BSV/VC /LUZ

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