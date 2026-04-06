Angola: FGC garantit son soutien aux exportations vers la RDC via le corridor de Lobito

Luanda — Le président du conseil d'administration du Fonds de garantie de crédit (FGC), Luzayadio Simba, a réaffirmé ce samedi à Luanda l'engagement de son institution à dynamiser les exportations nationales vers le marché de la République démocratique du Congo (RDC), grâce à des garanties publiques pouvant atteindre cinq millions de dollars par projet.

Lors d'un bref compte rendu de la participation du FGC au 3e Forum économique Angola-RDC, qui s'est tenu les 1er et 2 avril sur le thème « Intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier », Luzayadio Simba a indiqué que les exportations vers la RDC seraient soutenues par la ligne de garantie Diversifica Mais.

Selon le président du FGC, cet instrument est spécifiquement conçu pour atténuer le risque de crédit dans les secteurs de l'agro-industrie, de la logistique et des services, en particulier pour les entreprises situées le long du corridor de Lobito.

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Le FGC garantit son soutien aux exportations vers la RDC via le corridor de Lobito. « Cette ligne de crédit offre des garanties aux entreprises, de la production agricole à l'industrie manufacturière, et les ressources sont déjà mobilisées en partenariat avec des banques commerciales pour financer la production locale et sa commercialisation transfrontalière », a-t-il souligné.

Concernant le potentiel du marché et les échanges commerciaux entre les deux pays, Luzayadio Simba a précisé que, malgré une frontière commune de 2 500 kilomètres et un marché de 170 millions de consommateurs, les échanges formels entre les deux États s'élèvent à environ 600 millions de dollars par an, soit 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) cumulé.

Afin de contribuer à faire évoluer la situation actuelle, le directeur de la FGC a déclaré que l'institution, en tant que bras financier de l'État, vise à faciliter l'accès des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au marché de la RDC, qui compte plus de 100 millions de consommateurs.

Luzayadio Simba a souligné que, lors de cet événement, il a été possible de mettre en lumière les aspects historiques et l'impact social des garanties publiques auprès des délégués et des entreprises participantes, telles que Rosibien (Groupe Yoniben), Angocaju et Food Care, qui utilisent ce mécanisme pour leur expansion internationale.

Selon le responsable, depuis sa création en 2012, le FGC a obtenu des résultats significatifs sur l'économie réelle, avec 10 867 projets garantis, un financement rendu viable de 1,126 milliard de kwanzas et la création de plus de 60 000 emplois directs.

Le gestionnaire a également souligné qu'en 2025, l'institution avait obtenu 10 648 projets, principalement destinés aux micro-entrepreneurs, pour un financement bancaire dépassant 144 milliards de kwanzas, soit un taux de couverture moyen de 71 %.

La délégation angolaise au forum était conduite par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, qui a insisté à cette occasion sur l'urgence de redresser la situation commerciale actuelle.

Le IIIe Forum économique Angola-RDC était placé sous le patronage des chefs d'État João Lourenço et Félix Tshisekedi et constituait une plateforme stratégique pour renforcer l'intégration régionale et créer des chaînes de valeur communes.