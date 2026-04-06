Angola: Athlétisme - Le Kényan Collins Kipkosgei remporte le semi-marathon de la Paix à Luanda

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/LUZ

Luanda — Le coureur de fond kényan Collins Kipkosgei a remporté samedi la 5e édition du semi-marathon international de la paix, qui s'est déroulé à Luanda sur un parcours de 21 kilomètres, en 1 h 03 min 17 s.

Le Tanzanien Jonh Welle a pris deuxième place de l'épreuve avec un temps de 1 h 03 min 43 s, et l'Éthiopien Desha Demsa troisième, en 1 h 04 min 40 s.

Chez les femmes, l'Éthiopienne Tenneb Aynalem s'est imposée en 1 h 17 min 47 s, suivie de ses compatriotes Lemlem Welela (1 h 17 min 52 s) et Firnus Workie (1 h 17 min 58 s).

Les Angolais Jeremias Kandumbo (8e, 1 h 06 min 46 s) et Lúcia Capingala (11e, 1 h 21 min 51 s), tous deux membres d'Interclube, ont été les meilleurs athlètes nationaux de la course organisée dans le cadre des célébrations du 4 avril, Journée nationale de la paix et de la réconciliation.

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Les vainqueurs ont reçu des prix de 5 700 000 kwanzas, 4 700 000 kwanzas et 3 800 000 kwanzas respectivement pour les trois premières places, hommes et femmes.

Le semi-marathon, qui a rassemblé plus de 700 athlètes, comprenait également la série des cinq kilomètres, où Márcio Rasgado, Txia Irina et Rosa Parimbeli ont pris les trois premières places.

Ce semi-marathon vise, entre autres objectifs, à promouvoir une culture de paix, de réconciliation et de prévention de la violence par le sport.

La course a commencé au port de Luanda, a traversé, entre autres rues, l'avenue Murtala Mohamed, jusqu'au vieux phare de l'île de Luanda, et s'est terminée au mausolée du Dr António Agostinho Neto, sur la Nova Marginal.

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