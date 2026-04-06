Cote d'Ivoire: Sortie de la 10e promotion l'Institut européen des affaires-Abidjan - Marcellin Zunon partage la stratégie des trois lignes de défense

L'expert-comptable de renom, en sa qualité de parrain de la 10e promotion de l'Iea-Abidjan, a su trouver les mots pour préparer l'esprit de ses filleuls qui vont affronter le monde professionnel.

L'obtention du diplôme ouvre la voie au monde professionnel. Et là, c'est une autre paire de manches, qui nécessite, comme sur les bancs de l'école, courage, abnégation et surtout des astuces pour pouvoir naviguer sereinement sur ce long fleuve qui n'est pas tranquille.

L'expert-comptable de renom Marcellin Zunon a bien voulu partager sa petite recette secrète avec les membres de la 10e promotion de l'Institut européen des affaires (Iea-Abidjan), cette école française de management dont il était le parrain et qui faisait sa sortie, le 28 mars, à Abidjan-Plateau.

Il l'a baptisée la stratégie des trois lignes de défense : le travail en équipe, le recours à Dieu et l'audit interne. « Les obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin dans la vie professionnelle ne doivent pas vous arrêter. Il est important pour vous de privilégier le collectif, car vos amis de l'école sont potentiellement vos premiers soutiens et partenaires, et non des concurrents.

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Ensuite, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur vos parents, mais surtout sur Dieu, quand vous sentirez que vos forces s'épuisent. Enfin, il faut rester vous-mêmes et trouver au plus profond de vous les ressources qui vous permettront de tenir face à toutes les difficultés qui surviendront », a conseillé Marcellin Zunon.

Avant lui, Cyrille Benoist, président de l'institut, avait lui aussi inscrit un pan de son discours au chapitre des conseils et des motivations : « Soyez fiers de vous. Mais n'oubliez surtout pas que ce diplôme n'est pas une finalité. C'est un point de départ. Armez-vous d'audace, car le monde professionnel est de plus en plus exigeant. Ce que vous ferez de vos diplômes est ce que vous offrirez à votre pays et au monde. »

Ce sont au total 63 étudiants, dont 56 en fin de cycle de licence et 7 en fin de cycle de master, qui composent la 10e promotion de l'Iea-Abidjan. Ils regroupent toutes les filières de l'Iea-Abidjan : management international, management financier, management digital et e-commerce. Vêtus de leurs belles toges noires, ils étaient entourés de leurs parents et amis. L'ambiance était solennelle et festive.

L'étudiante Marie-Ange Sodjo, qui vient de décrocher sa licence en marketing digital et communication, sait déjà vers quelle orientation professionnelle se tourner. « Après des stages en entreprise que je ferai bientôt, j'ambitionne d'ouvrir plus tard ma propre structure de marketing digital et de communication dans le sport. Merci à nos encadrants pour l'accompagnement de qualité qu'ils nous ont offert », s'est-elle réjouie.

Heureux et fier des accomplissements de son établissement, qui a désormais dix ans d'existence, Cyrille Benoist est revenu sur la vocation des formations qu'il propose. « Nos diplômés doivent être opérationnels en arrivant en entreprise. C'est dans cette vision que nous les formons, et c'est certainement ce qui nous vaut d'être classés parmi les meilleures grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire », a-t-il assuré, avant de faire une annonce : « En février 2016, lorsque nous ouvrions, nous n'avions que 26 étudiants.

Aujourd'hui, nous avons environ 150 étudiants chaque année. Je crois que cet effectif va continuer de croître parce que, dès octobre prochain, nous ouvrons la filière Comptabilité et Gestion financière, qui devrait attirer beaucoup d'étudiants, car nous avons reçu de nombreuses demandes. »

Une décision qui, selon le directeur de l'Iea-Abidjan, Valery Zani Traoré, traduit la montée en puissance de l'institut. « Nos diplômes sont homologués par le ministère de l'Enseignement supérieur ivoirien, ce qui donne la possibilité à nos diplômés de d'intégrer le système Lmd, mais aussi d'accéder à des formations et à des emplois publics », a-t-il précisé.