Maroc: Le pays réitère son soutien constant aux pays arabes frères face aux agressions iraniennes

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a réitéré, mercredi, le soutien ferme et constant du Maroc aux pays arabes frères face aux agressions iraniennes, ainsi que le rejet catégorique par le Royaume de tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté de ces pays ou à menacer leur sécurité et stabilité.

"Le Royaume réaffirme son soutien ferme et constant aux pays arabes frères, ainsi que son rejet catégorique de tout ce qui est de nature à porter atteinte à leur souveraineté ou à menacer leur sécurité et stabilité", a affirmé M. Laftit dans son intervention lors des travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, tenue par visioconférence avec la participation des ministres de l'Intérieur des pays arabes ainsi que des représentants d'organisations arabes, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Dans ce cadre, M. Laftit a fait part de la ferme condamnation par le Royaume de ces agressions, soulignant la pleine solidarité du Maroc avec les pays frères pris pour cibles et son engagement résolu à servir les causes arabes.

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Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, suit avec une vive préoccupation les développements accélérés au Moyen-Orient et les attaques iraniennes contre des pays arabes frères de la région, a relevé le ministre.

M. Laftit a également souligné que le recours à des solutions pacifiques et diplomatiques demeure la voie la plus appropriée pour le règlement des crises, afin d'éviter davantage d'escalade et de préserver la sécurité et la stabilité de la région.

Cette session a été l'occasion d'examiner plusieurs questions sécuritaires d'intérêt commun, dans un contexte marqué par des défis accrus dans la région arabe et des menaces sécuritaires pesant sur la stabilité de plusieurs pays arabes.

Au terme de cette session, le Conseil a adopté une série de résolutions à même de renforcer l'action sécuritaire conjointe et de consolider la coordination entre les Etats arabes pour faire face aux défis actuels et futurs.

Les travaux du Conseil ont été sanctionnés par une déclaration condamnant les agressions iraniennes contre les pays arabes qui constituent une violation flagrante de la souveraineté de ces Etats, du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu'une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, conclut le communiqué.