Sénégal: Messe de Pâques - A Richard-Toll le curé délivre un message d'unité aux fidèles

6 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Le curé de la paroisse Saint-Joseph Ouvrier de Richard-Toll (nord), Blasio Mafena, a souligné dimanche la nécessité pour la communauté catholique de cultiver l'unité dans la diversité, une source d'espérance face aux défis quotidiens, selon le religieux.

"Le message que nous portons aujourd'hui est celui de l'unité dans la diversité. C'est une source d'espérance pour notre communauté. Pour avancer face aux défis quotidiens, qu'ils soient économiques, éducatifs ou familiaux. Nous devons rester unis et agir comme une seule famille", a-t-il déclaré lors de la célébration de la messe de Pâques.

Il a ainsi invité les fidèles à ne pas rester immobiles, mais à "aller de l'avant avec foi et engagement". Selon le père Blasio Mafena, la résurrection du Christ constitue un message d'espérance et de renouveau pour les communautés chrétiennes, confrontées à divers défis sociaux et économiques.

"Le Christ ressuscité doit habiter nos coeurs et nos familles pour nous donner le courage d'aller de l'avant", a-t-il fait valoir.

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Il a martelé que les fidèles de la paroisse de Richard-Toll ont vécu la période carême dans un "esprit de paix, de prière et de recueillement".

"Nous avons encouragé un jeûne de la parole, afin de réduire les propos négatifs et de favoriser les bénédictions. Cette démarche a contribué à renforcer la cohésion au sein de la communauté", a-t-il magnifié, saluant la dynamique observée durant le carême.

Elle s'est traduite par une unité progressive entre les paroissiens, une unité essentielle pour faire face aux difficultés du quotidien, a-t-il laissé entendre, appelant également les fidèles à s'inspirer de la résurrection du Christ pour faire preuve de persévérance tout en continuant à avancer.

"L'unité dans la diversité demeure une condition essentielle pour progresser comme une seule famille", a-t-il insisté.

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