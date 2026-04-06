Tunisie: L'Espérance annonce les blessures de Boualia et Jebeli

L'Espérance Sportive de Tunis a annoncé, via ses canaux officiels, les blessures de deux de ses joueurs, Ksila Boualia et Chihab Jebeli.

Selon le communiqué, Ksila Boualia a subi des examens radiologiques après avoir ressenti des douleurs au niveau du mollet. Des examens complémentaires de contrôle sont prévus au cours de la semaine prochaine afin de déterminer la date de son retour aux entraînements. De son côté, Chihab Jbeli s'est blessé lors de la rencontre ayant opposé l'équipe à l'Étoile Sportive du Sahel, souffrant d'une atteinte au dos et à la cheville. Le joueur doit effectuer aujourd'hui les examens radiologiques nécessaires pour évaluer la nature et la gravité de sa blessure.