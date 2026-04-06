Tunisie: Monastir - Kaïs Saïed préside la commémoration du 26e anniversaire du décès de Habib Bourguiba

Le Président de la République, Kaïs Saïed, est arrivé ce dimanche au mausolée de la famille Bourguiba, à Monastir, pour présider la cérémonie marquant le 26e anniversaire de la disparition du leader historique Habib Bourguiba.

La commémoration se déroule en présence de plusieurs responsables nationaux, de membres de la famille Bourguiba, ainsi que de citoyens venus rendre hommage au premier Président de la République tunisienne, considéré comme le bâtisseur de l'État moderne. À cette occasion, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs et observé un moment de recueillement à la mémoire du « Combattant suprême ».

Né en 1903 et décédé le 6 avril 2000, Habib Bourguiba demeure une figure centrale de l'histoire contemporaine de la Tunisie. Artisan de l'indépendance obtenue en 1956, il a profondément marqué le pays par une série de réformes majeures, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des droits des femmes, avec la promulgation du Code du statut personnel.

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Chaque année, cette date donne lieu à des cérémonies officielles à Monastir, ville natale de Bourguiba, où repose le leader dans un imposant mausolée devenu un haut lieu de mémoire nationale. Cette commémoration constitue également une occasion pour réaffirmer l'attachement aux principes fondateurs de l'État tunisien et aux valeurs de modernité et de souveraineté portées par le père de l'indépendance.