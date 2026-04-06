Tunisie: Hommage à Habib Bourguiba - 26 ans après sa disparition

La Tunisie commémore aujourd'hui, 6 avril 2026, le 26e anniversaire du décès de Habib Bourguiba, premier président de la République et figure centrale du mouvement national.

Décédé le 6 avril 2000 à Monastir, Bourguiba est considéré comme l'architecte de l'indépendance tunisienne, obtenue le 20 mars 1956 après des années de lutte politique et diplomatique contre le protectorat français. Fondateur du Néo-Destour en 1934, il a structuré le mouvement national et mené une stratégie progressive mêlant négociations, mobilisation populaire et plaidoyer international en faveur de la souveraineté tunisienne.

Proclamé président de la République en 1957, après l'abolition de la monarchie, il a dirigé le pays jusqu'en 1987. Son action a été marquée par des réformes profondes, notamment la promulgation du Code du statut personnel en 1956, considéré comme une avancée majeure pour les droits des femmes, ainsi que par des efforts soutenus en faveur de la généralisation de l'éducation et de l'accès aux soins.

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Habib Bourguiba s'est également distingué par ses prises de position sur la scène internationale, plaidant pour une approche pragmatique des conflits, notamment au Moyen-Orient, et pour l'ancrage de la Tunisie dans un modèle étatique moderne et laïc. Surnommé le « Combattant suprême », il demeure une figure majeure de l'histoire contemporaine tunisienne, dont l'héritage continue de susciter débats et réflexions sur les fondements de l'État et de la société.