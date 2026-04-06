Tunisie: Tunis-Paris - Nouvelle alliance universitaire pour booster recherche et innovation

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Université de Tunis et l'Université Gustave Eiffel à Paris ont scellé une coopération académique et scientifique d'envergure le 2 avril 2026 à travers la signature d'une convention-cadre et d'accords spécifiques avec l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) et l'Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG).

Cette initiative, annoncée sur les canaux officiels de l'Université de Tunis, vise à promouvoir l'excellence académique, à renforcer la coopération scientifique et à développer l'ouverture internationale, dans une perspective d'une université moderne, innovante et tournée vers l'avenir. La signature s'est déroulée en présence des représentants de l'Université de Tunis, de la vice-présidente de l'Université Gustave Eiffel, des directeurs des établissements partenaires, ainsi que d'enseignants et de membres des communautés universitaires des deux institutions.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.