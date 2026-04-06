Tunisie: Lasaad Attia remporte l'Olympiade nationale de la broderie sur jebba masculine

L'artisan Lasaad Attia, représentant du gouvernorat de Tunis, a remporté le premier prix de « l'Olympiade nationale de la broderie sur la jebba masculine (Naqsh et Tahlil) devant 11 participants.

Le jury de cette olympiade, tenue dans le cadre de la 42ème édition du Salon de l'innovation dans l'artisanat traditionnel (de 27 mars au 05 avril 2026) au parc salon des expositions du Kram, a décerné le 2eme prix à l'artisan Issam Ben Nasr (gouvernorat de Tunis) , alors que le 3ème prix est revenu à l'artisan Hafedh El Harhouri, du gouvernorat de Kasserine. Le 4ème prix, dédié à la qualité, est revenu à l'artisan Kaïs Riahi (gouvernorat de la Manouba).

A rappeler que les candidats sont issus de sept gouvernorats; à savoir la Manouba, Tunis, Sousse, Ben Arous, Nabeul, Kasserine et Gabès. Selon les organisateurs, cette olympiade s'inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser l'artisanat traditionnel tunisien, d'encourager l'innovation dans le domaine de la broderie de la jebba masculine et de préserver ce patrimoine culturel en valorisant les savoir-faire artisanaux et l'esthétisme, la qualité et l'efficacité de l'exécution et la production.