Libye: Italie - deux corps repêchés et 32 migrants secourus au large des côtes

Selon les témoignages de rescapés rapportés par deux organisations humanitaires, deux navires marchands naviguant au large des côtes italiennes ont repêché les corps de deux migrants et secouru 32 autres personnes. Le groupe se trouvait à bord d'une embarcation de fortune tentant la traversée entre la Libye et l'Europe durant le week-end de Pâques.

Le bilan humain pourrait s'avérer bien plus lourd : les survivants ont indiqué que 71 autres passagers sont portés disparus en mer. Les ONG Mediterranea Saving Humans et Sea-Watch ont précisé que les rescapés et les dépouilles ont été transférés sur une vedette des garde-côtes italiens avant d'être conduits sur l'île de Lampedusa. Sollicité, le ministère italien de l'Intérieur a refusé de commenter ces informations, tandis que les garde-côtes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de précisions.

D'après les témoignages recueillis, l'embarcation transportait initialement 105 passagers. Une vidéo diffusée par l'organisation Sea-Watch montre une douzaine de personnes s'agrippant désespérément à un canot orange retourné alors qu'un navire marchand s'approchait pour leur porter secours.

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Les conditions météorologiques particulièrement dégradées en Méditerranée cette année ont non seulement limité le nombre de départs depuis l'Afrique du Nord, mais ont aussi mis en péril extrême ceux qui ont tenté l'aventure. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime qu'au moins 683 personnes ont péri en Méditerranée centrale depuis le début de l'année, marquant l'un des bilans les plus meurtriers enregistrés depuis 2014.