Tunisie: Vignette - Aujourd'hui, dernier délai pour les voitures impaires

La Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement a tenu à rappeler aux usagers de la route que ce lundi 6 avril 2026 marque la date limite pour le règlement de la taxe de circulation, communément appelée vignette. Cette échéance concerne spécifiquement les propriétaires de véhicules dont les plaques d'immatriculation portent un numéro impair.

Afin de fluidifier les démarches et d'éviter les files d'attente aux guichets, les autorités encouragent vivement l'utilisation du portail électronique dédié. Le paiement s'effectue en quelques clics sur le site taxe-circulation.finances.gov.tn, une procédure qui dispense le contribuable de tout déplacement ultérieur vers une recette des finances. Dans ce cadre, le reçu imprimé directement depuis la plateforme web est officiellement reconnu comme preuve de paiement lors des contrôles routiers.

Toutefois, la validation de cette taxe reste tributaire d'une mise en règle administrative préalable. Les automobilistes sont ainsi invités à consulter le site amendes.finances.gov.tn avant toute transaction afin de vérifier leur situation. Cette étape permet de s'assurer de l'absence d'infractions enregistrées par radar automatique, de régulariser d'éventuelles amendes routières ou de vérifier leur dossier fiscal pour les professionnels disposant d'un identifiant spécifique. En cas de doute ou pour obtenir des précisions sur des infractions ordinaires, un centre d'appel reste à la disposition des citoyens au 81 100 700 pour les accompagner dans leurs démarches.

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