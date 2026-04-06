Tunisie: L'huile d'olive tunisienne à la conquête du marché congolais

Une délégation d'hommes d'affaires congolais, opérant dans les secteurs de l'importation et de la distribution, effectue depuis ce lundi 6 avril 2026 une visite en Tunisie, qui se poursuivra jusqu'au 9 avril courant.

Cette mission, organisée en lien avec de grandes entreprises actives dans les circuits de distribution et la promotion des produits alimentaires, vise à renforcer les relations économiques entre la Tunisie et la République démocratique du Congo, ainsi qu'à conclure des contrats d'approvisionnement en huile d'olive et en divers produits tunisiens, selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie à Kinshasa.

Au programme figurent des rencontres bilatérales avec des producteurs tunisiens d'huile d'olive, ainsi que des visites de terrain auprès de structures et d'institutions liées à l'exportation, en plus d'unités industrielles actives dans le secteur des industries agroalimentaires et d'autres filières de production.

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La délégation congolaise s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération économique élargi, en parallèle avec la visite d'une mission officielle conduite par le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de rencontres professionnelles bilatérales entre les deux pays, visant à renforcer l'efficacité des échanges et à optimiser les résultats de cette coopération.

Cette visite a été préparée lors d'une rencontre tenue vendredi dernier entre l'ambassadeur de Tunisie à Kinshasa, Mehrez Farchichi, et la délégation d'hommes d'affaires congolais, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme économique de la mission et de la promotion de l'huile d'olive tunisienne sur le marché congolais. À cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance de cette initiative, qui permettra de mieux faire connaître les produits tunisiens, de développer des partenariats mutuellement bénéfiques et de renforcer les échanges commerciaux entre la Tunisie et la République démocratique du Congo.