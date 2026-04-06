Sénégal: Kolda - Le plaidoyer de Moussa Baldé pour une République de valeurs

5 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Kande

Sous le soleil d'étuve de Kolda, alors que la poussière du défilé retombe à peine devant le chapiteau officiel, le président du Conseil départemental a troqué l'habit de cérémonie pour celui de mentor. Entre ferveur patriotique et appel à la rigueur, Moussa Baldé a livré un message sans détour à une jeunesse en quête de repères : l'indépendance ne se fête pas, elle se mérite par le travail.

L'écho des tambours résonne encore sur la place d'armes, mais c'est une autre musique, plus profonde, que Moussa Baldé a choisi de faire entendre en ce 4 avril. Face à une foule compacte, l'ancien ministre n'est pas venu simplement célébrer le passé. Il est venu sceller un pacte avec l'avenir. D'un ton calme mais empreint d'une fermeté républicaine, le président du Conseil départemental a jeté un pavé dans la mare des certitudes. « Je suis pour la symbiose générationnelle », a-t-il lancé, avant de décocher une formule qui a glacé le brouhaha ambiant : « La jeunesse en soi n'est pas une vertu. La vertu, elle se cultive ».

Pour lui, le dynamisme de la nouvelle garde ne peut porter ses fruits sans la boussole des anciens. Un appel clair à un passage de témoin encadré, loin des ruptures brutales, où le « culte du travail » devient l'unique religion du développement.

Dans une ambiance de concorde retrouvée, Moussa Baldé a salué l'organisation millimétrée du Commandant de la zone militaire n°6 et du Gouverneur, voyant dans cette réussite le signe d'un Sénégal qui franchit un palier. « Nous célébrons dans la bonne humeur, et cela prouve que notre nation entre dans une phase de maturité », s'est-il réjoui, tout en remerciant les populations koldoises d'avoir massivement répondu à l'appel du drapeau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rempart républicain !

Mais au-delà des honneurs militaires, c'est sur le terrain des valeurs que le leader politique a conclu son adresse. Comme un ultime rappel à l'ordre moral, il a martelé l'importance de l'unité nationale face aux soubresauts du temps. « Ce qui nous unit le plus, c'est la République. Il est vital de sauvegarder nos valeurs au sein de ce socle commun ». A Kolda, le message est passé : l'indépendance n'est pas un acquis, mais un chantier permanent. Et pour Moussa Baldé, ce chantier ne peut être mené à bien que si la fougue de la jeunesse accepte de se laisser forger par l'expérience et le respect des institutions.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.